Un clásico carlospacense: llega una nueva edición de SuperArte 2025

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva edición de SuperArte 2025, el tradicional certamen juvenil que se desarrollará el próximo sábado 20 de septiembre en el Skatepark de la ciudad.

Organizado por la Casa de la Juventud junto a las instituciones educativas públicas de nivel medio, el evento propondrá una competencia interdisciplinaria con preguntas de cultura general y dinámicas grupales. El objetivo es fortalecer el trabajo en equipo, incentivar la participación y ofrecer un espacio de encuentro entre estudiantes.

“SuperArte” nació en 2013 como un proyecto conjunto entre las escuelas secundarias públicas y el Municipio, con la meta de acompañar a los jóvenes en su desarrollo personal y educativo, además de promover la integración y la cooperación.

En esta edición, participarán los cursos de los últimos años de las escuelas secundarias públicas de la ciudad. Los ganadores obtendrán un viaje a Bariloche, mientras que el segundo lugar disfrutará de un viaje a Villa General Belgrano. Estos premios son posibles gracias a un convenio que el Municipio firmó con las empresas Flecha Bus y Carlos Paz Hoteles, lo que permitió consolidar a SuperArte como uno de los clásicos más esperados por los jóvenes carlospacenses.

La jornada coincidirá con los festejos por el Día del Estudiante e incluirá actividades deportivas y culturales de interés juvenil, desde las 11:00 de la mañana y a lo largo de todo el día, en un marco de diversión sana, segura y responsable.