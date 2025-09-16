Villa Carlos Paz presenta su agenda cultural y deportiva de la semana

martes, 16 de septiembre de 2025 · 20:17

Redacción El Diario de Carlos Paz

Como todas las semanas, Villa Carlos Paz será sede de un nutrido calendario de eventos culturales, deportivos y recreativos para que disfruten turistas y vecinos, de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 17 de septiembre:

18 hs. Espacio Mónaco. Muestra homenaje a Zulma Nuvolone. Sunset, arte y música.

19:30 hs. Salón Rizzuto. Ciclo literario "La magia de la palabra".

20 hs. Wo centro comercial. Presentación Dj Fer Palacios. Inauguración Weiss.

Jueves 18 de septiembre:

10 hs. Hotel Estilo MB. Jornadas de capacitación profesional inmobiliaria.

Viernes 19 de septiembre:

10 hs. Club Carlos Paz. 11° Encuentro Internacional de escuelas de tenis.

10 hs. Hotel Estilo MB. Jornadas de capacitación profesional inmobiliaria.

10 hs. Carlos Paz Rugby. 7° Torneo Six Internacional de mami hockey.

17:30 hs. Área Céntrica. Festival de rock. 8° Encuentro de motos Harley Davidson.

19:30 hs. Salón Rizzuto. Ciclo de cine "Primavera con amor". Proyección del film "Una canción irlandesa".

20 hs. Auditorio Municipal. Encuentro Coral Villa Carlos Paz 2025.

20 hs. Punto Comunitario Sol y Río. Ciclo de cine debate. Proyección del film "Patagonia 40/70".

Sábado 20 de septiembre:

10 hs. Club Carlos Paz. 11° Encuentro Internacional de escuelas de tenis.

10 hs. Parque Estancia La Quinta. Seminario de mural colectivo en mosaico.

10 hs. Carlos Paz Rugby. 7° Torneo Six Internacional de mami hockey.

10:30 hs. Centro. Salida en caravana. 8° Encuentro de motos Harley Davidson.

11 hs. Costanera y Puente Centenario. Paseo de los Artesanos.

14 hs. Parque de Asistencia. Fiesta Nacional de la Primavera. 30 años.

15 hs. 400 Yacht Club. Regata de la primavera de vela.

18 hs. Base Cerro La Cruz. Visitas guiadas nocturnas.

Domingo 21 de septiembre:

9 hs.Teatro Luxor. Certamen de danzas "Universal Dance".

10 hs. Club Carlos Paz. 11° Encuentro Internacional de escuelas de tenis.

10 hs. Carlos Paz Rugby. 7° Torneo Six Internacional de mami hockey.

11 hs. Costanera y puente Centenario. Paseo de los Artesanos.

15 hs. Parque de Asistencia. Actividades deportivas y recreativas. Día del estudiante.