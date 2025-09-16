Villa María Exporta reunirá más de 60 empresas con operadores de 10 países

Villa María será sede de la 21° edición de Villa María Exporta, el evento que conecta empresas argentinas con importadores de distintos mercados internacionales. La misión inversa, organizada por la Agencia ProCórdoba y AERCA, se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre e incluirá rondas de negocios, encuentros B2B y recorridos por plantas productivas de la región.

En esta edición participarán más de 60 empresas nacionales del sector alimenticio y 18 operadores internacionales provenientes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Se prevé la realización de más de 300 reuniones de negocios previamente agendadas.

El programa contempla visitas técnicas a industrias locales, lo que permitirá a los importadores conocer los procesos de producción y la calidad de los productos, fortaleciendo la confianza y facilitando acuerdos comerciales de largo plazo.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Villa María, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.