Volvió la niebla y se anuncia una jornada húmeda y cálida en Punilla

La niebla se convirtió en la gran protagonista de la mañana durante este martes 16 de septiembre, se vieron afectadas las rutas de la Provincia de Córdoba y se anuncia una jornada húmeda y cálida en el Valle de Punilla, donde se anticipa una máxima que podría alcanzar los 26 grados en horas de la tarde.

El fenómeno comenzó desde la madrugada y la Policía Caminera pidió extremar los cuidados.

La neblina afectó la Avenida Circunvalación, la autopista Córdoba-Carlos Paz, la ruta provincial 11 y la autopista Córdoba-Rosario y se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos, encender las luces bajas y evitar maniobras bruscas.

El invierno se despide con cierta inestabilidad en las sierras.