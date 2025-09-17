Alumnos de la Escuela Sarmiento visitaron el Museo Numba Charava

El Museo Arqueológico Numba Charava fue escenario de una jornada educativa en la que se encontraron distintos niveles de enseñanza. Los alumnos de 3° grado de la Escuela Presidente Sarmiento participaron de actividades acompañados por estudiantes de 2° año de la carrera Técnico Superior en Guía de Turismo del ISAUI.

La propuesta formó parte de la materia Prácticas Profesionalizantes I y se centró en el aprendizaje del manejo y coordinación de grupos. La experiencia permitió a los futuros guías poner en práctica conocimientos en un entorno real, mientras los niños disfrutaban de la exploración cultural.

Desde la organización destacaron el interés de los estudiantes en investigar y conocer más sobre el patrimonio arqueológico y natural de la región. También agradecieron a la comunidad educativa por su apoyo permanente en la tarea de difundir y proteger estos valores.