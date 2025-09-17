Bomberos de Capilla del Monte cumplen su anhelo tras años de espera

Los Bomberos Voluntarios celebraron la incorporación de la unidad N° 23, un moderno autobomba Mercedes Benz destinado al combate de incendios urbanos y rescates.

Se trata de una adquisición largamente esperada que fue posible gracias al esfuerzo sostenido de la comunidad, la paciencia de los voluntarios y el aporte solidario de vecinos que realizaron donaciones tras el gran incendio registrado en 2024.

Desde la institución destacaron el rol de la Honorable Comisión Directiva y la Jefatura del cuartel, que llevaron adelante las gestiones para concretar la llegada de la nueva unidad.

El flamante camión llega para aliviar el trabajo de los bomberos, que hasta ahora contaban con un solo vehículo mucho más antiguo para cubrir las emergencias.

“Después de muchos años de espera, finalmente tenemos un autobomba nuevo. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de todos”, señalaron desde el cuartel en un mensaje de agradecimiento a la comunidad.