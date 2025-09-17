Che Feria abre sus puertas con una propuesta para emprendedores y vecinos

Villa Carlos Paz. En medio de un contexto económico desafiante, Guada y Leo decidieron apostar a la creatividad y al esfuerzo colectivo para dar vida a Che Feria, un nuevo espacio pensado para los emprendedores locales y el encuentro con vecinos y turistas. La apertura será el sábado 20 de septiembre en "Beer Para Creer" (Gob. Roca 485, frente al Estadio Arenas), un bar ubicado frente a la costanera, que ofrece un marco natural ideal para disfrutar.

La feria busca convertirse en un punto de referencia para quienes, con trabajo y sueños, desean crecer pese a las dificultades. Cada stand refleja historias de esfuerzo y superación, ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de productos y propuestas originales. Además, la convocatoria para emprendedores sigue abierta, invitando a más personas a sumarse a este espacio de crecimiento compartido.

Che Feria no solo pretende ser un paseo de compras, sino también un símbolo de resiliencia, unión barrial y oportunidades. Con la vista al lago como escenario, la iniciativa propone una experiencia que combina creatividad, comunidad y espíritu emprendedor.

La celebración continuará el domingo 21 de septiembre, en el marco de los festejos por la llegada de la primavera, con shows en vivo, stands de emprendedores, buena onda y sorpresas para toda la familia.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse con Guada (3541-217198) y Leo (3572-509247).