Córdoba: Cuáles serán las zonas más afectadas por la tormenta

Un alerta por tormentas fuertes se mantiene vigente para la Provincia de Córdoba y se conoció cuáles serían las zonas más afectadas por el fenómeno. Se esperan lluvias intensas que podrían estar acompañadas de granizo y hay un Alerta Amarillo.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el norte y el este del territorio cordobés se verían alcanzados por el fenómeno, especialmente los departamentos San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.

«El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo»; se expresó en el informe del organismo nacional.

Se anuncia una precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.