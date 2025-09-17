Córdoba se volcó a las calles para defender la educación pública

Miles de estudiantes, docentes e investigadores volvieron a manifestarse esta tarde por las calles de Córdoba en una nueva Marcha Federal Universitaria contra el veto del presidente Javier Milei. La movilización inició en la Ciudad Universitaria y replicó las convocatoria masivas que hubo en distintas ciudades del país en defensa de la educación pública y para defender las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

También se dieron cita agrupaciones políticas, sindicales y la comunidad académica cordobesa.

Se estima que más de cien mil personas salieron a las calles para exigir que se respete la voluntad popular.

Mientras se llevaba adelante la jornada de protesta, en la Cámara de Diputados, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios y envió ambas iniciativas al Senado, donde se descuenta que también serán ratificadas.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también expresó su posición y dijo: «Vetar la Ley de Financiamiento de nuestras universidades es negar el futuro de la Argentina (...) Las universidades no pueden ser la variable de ajuste. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos».