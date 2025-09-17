Diputados rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y universidades

La Cámara de Diputados asestó este miércoles un nuevo golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar de manera contundente los vetos presidenciales a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento universitario. Con mayorías holgadas, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios y envió ambas iniciativas al Senado, donde se descuenta que también serán ratificadas.

La declaración de emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención, mientras que la insistencia en la ley de financiamiento universitario alcanzó 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones. En ambos casos, la Cámara exhibió la debilidad del oficialismo y su dificultad para sostener acuerdos con los gobernadores que habían sido aliados en el primer tramo de gestión.

La ley de emergencia pediátrica prevé fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y una recomposición salarial para los trabajadores de la salud vinculada a la inflación. En tanto, el financiamiento universitario establece la actualización de los gastos de funcionamiento según el índice de precios y ordena reabrir la paritaria del sector.

Pese a los intentos del Ejecutivo de tender puentes en los días previos —con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, reuniéndose con gobernadores aliados y el reparto de $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional a Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco—, la estrategia fracasó.

En el recinto, varios aliados electorales sorprendieron al no aportar respaldo: desde ausencias de legisladores cercanos a Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, hasta el voto en contra de los cuatro diputados misioneros de Innovación Federal, a pesar de que su provincia fue la más beneficiada en la reciente distribución de fondos.

La fractura interna en La Libertad Avanza también quedó en evidencia. Exlibertarios como Oscar Zago y Eduardo Falcone, y el bloque disidente Coherencia —integrado por Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta—, votaron en contra de Milei tras haber roto con Martín Menem y Karina Milei. A ellos se sumaron radicales como Mariano Campero y Federico Tournier, además de la tucumana Paula Omodeo (CREO).

La sesión también mostró giros inesperados: los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, pese a responder al gobernador aliado Alfredo Cornejo, se sumaron al rechazo; mientras que la diputada del PRO Sylvia Lospennato, ausente en la media sanción de la emergencia pediátrica, esta vez votó contra el oficialismo.

En definitiva, el Gobierno no logró contar con el respaldo explícito de ningún gobernador en la votación y quedó prácticamente aislado. El resultado en Diputados anticipa que el Senado replicará el rechazo a los vetos, consolidando una derrota política que evidencia las dificultades de Milei para construir consensos en el Congreso en un contexto de crecientes tensiones con las provincias y de cara a las elecciones legislativas de octubre.