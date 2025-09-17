El dólar tocó el techo de la banda, cayeron los bonos y subió el riesgo país

El dólar oficial tocó el techo de la banda de flotación, cerró en $1485 y obligó al Banco Central a vender reservas. La divisa norteamericana sufrió un aumento de $5 durante este miércoles 17 de septiembre y volvió a incrementar el riesgo país.

En tanto, el precio del dólar blue es de $1495 para la venta en el mercado informal (tras subir 30 pesos en el día).

El gobierno de Javier Milei había acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que si el dólar superaba el precio máximo en el mercado mayorista, se intervendría para hacerlo retroceder y sucedió por primera vez.

Cotizaciones: Dólar oficial: $1485; Dólar blue: $1495; Dólar tarjeta: $1930,5; Dólar MEP: $1478,6; Contado con liqui: $1487,9.