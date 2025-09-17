La Defensoría del Pueblo brindó talleres de género en La Granja y Agua de Oro

Más de 70 participantes se sumaron a las jornadas que ofrecieron herramientas sobre perspectiva de género, violencias y derechos humanos, en el marco del Programa de Fortalecimiento Local y Regional.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba llevó adelante el Taller “Perspectiva de Género para Gobiernos Locales” en las localidades de La Granja y Agua de Oro, con la participación de más de 70 personas.

Las capacitaciones tuvieron como finalidad ofrecer herramientas básicas en materia de género, prevención de violencias y promoción de derechos humanos a funcionarios y representantes locales.

Las actividades se desarrollaron en el marco del Programa de Fortalecimiento Local y Regional que impulsa la Defensoría, y contaron con la colaboración de los municipios de La Granja y Agua de Oro.