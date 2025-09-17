La despedida del club conde atajaba el joven que murió tras descompensarse

El club All Boys de la ciudad de Córdoba publicó un emotivo comunicado para despedir a Lautaro Manieri, el adolescente de 13 años que perdió la vida este miércoles 17 de septiembre luego de haberse descompensado durante el festejo de la Semana del Estudiante.

El chico se encontraba en estado vegetativo desde el día de ayer, había sido internado en la Clínica Vélez Sarsfield y le habían diagnosticado un coágulo en la cabeza.

Horas antes, se había descompuesto en el comedor de la Guarnición Aérea Ipet 251 y finalmente, se constató su deceso.

El club All Boys de Córdoba, donde jugaba como arquero en la categoría 2010, hizo un desgarrador posteo en redes sociales. «El club Atlético All Boys comunica con profundo pesar el fallecimiento de Lautaro Manieri, jugador de nuestra institución. Oremos al padre celestial para que consuele a familiares y amigos».

Asimismo, se declararon tres días de duelo y se suspendieron todas las actividades deportivas en la institución.