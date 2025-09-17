La fascinante historia y las leyendas que esconde el Hotel Edén

Más de un siglo después de su inauguración, el majestuoso Hotel Edén se alza en las sierras cordobesas como un mudo testigo de una época de esplendor y de un pasado de intriga. Ubicado en la ciudad de La Falda, en el Valle de Punilla, este emblemático edificio no solo es un ícono arquitectónico, sino también un portal a una historia fascinante y a un universo de leyendas que han cautivado a generaciones.

Sus paredes han sido escenario de un esplendor aristocrático, un punto de encuentro para figuras de la política y el arte, y, de manera más oscura, un refugio de espías y un centro de apoyo al nazismo.

La historia del Edén se remonta a la adquisición de la Estancia La Falda por diversos dueños a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurre en 1897, cuando el alemán Roberto Bahlcke adquiere una fracción de la estancia. Con la visión de crear un hotel de lujo, Bahlcke consigue que el Ferrocarril Córdoba y Noroeste establezca una parada en el kilómetro 78, lo que lo conecta con el resto del país y marca el inicio de la construcción del hotel. En enero de 1898, el Edén abre sus puertas, aunque las obras concluyen en marzo de ese mismo año, inaugurando así la primera temporada de un establecimiento que se convertiría en un hito del turismo nacional.

En 1905, la sociedad que administraba el hotel se disuelve para evitar la quiebra, y la propiedad queda en manos de la Sra. María H. de Kraeutner, quien se convierte en la única dueña. Es ella quien, en 1910, dona terrenos para la construcción de una estación de tren formal, reemplazando el antiguo vagón-boletería.

En 1912, los hermanos Walter y Bruno Eichhorn adquieren la Estancia La Falda y el Hotel Edén, un hecho que cambiaría la historia del lugar para siempre. Para amortizar los altos costos, deciden lotear las tierras circundantes, dando lugar a la urbanización de Villa Edén, lo que a la postre se convertiría en la ciudad de La Falda.

El hotel se transforma en el centro de la vida social y cultural, y los hermanos Eichhorn se dedican a mejorarlo y expandirlo. Sin embargo, la década de 1920 traería un giro oscuro. Los Eichhorn, con fuertes lazos con Alemania, se topan con su país en ruinas tras la Primera Guerra Mundial. Es en un mitin en Múnich donde escuchan a Adolf Hitler por primera vez, y su discurso los cautiva al punto de convertirlos en fervientes apoyos económicos del Partido Nacional Socialista Alemán. Walter Eichhorn recibe un ejemplar numerado del libro «Mi Lucha», consolidando una amistad que, con los años, sería de público conocimiento en La Falda. El dinero enviado desde Argentina fue fundamental para las campañas políticas de Hitler.

El ocaso del paraíso y la decadencia

La Segunda Guerra Mundial marcó el principio del fin para el Edén. En diciembre de 1939, el hundimiento del acorazado alemán Graf Spee trajo a veinte marineros a La Falda, siete de los cuales encontraron empleo en el hotel. La guerra se acercaba a su fin y, el 27 de marzo de 1945, Argentina le declara la guerra al Eje. El Hotel Edén es incautado y declarado «Propiedad enemiga del Estado». Durante once meses, el edificio sirvió como centro de internación para la diplomacia japonesa en el país. Aunque el gobierno argentino pagó a los Eichhorn por la estadía, el golpe fue irreversible.

En 1947, el presidente Juan Domingo Perón devuelve la propiedad a los ya ancianos hermanos, quienes deciden venderla, desapareciendo para siempre de la vida pública.

El hotel pasa a ser administrado por varias sociedades, entre ellas la misteriosa «firma de las tres K» y, según la leyenda, por el propio Juan Duarte, hermano de Eva Perón. La decadencia se acelera con los años, sus bienes son rematados y, a finales de la década de 1960, el Edén cierra sus puertas como hotel de forma definitiva.

Abandono, recuperación y un nuevo amanecer

Tras un intento fallido de instalar un casino en 1971, el Edén entra en su período más triste. Por más de veinte años, el edificio es víctima del abandono y el saqueo, con los destrozos de la década de los 80 como el momento más bajo de su historia.

La salvación llegó en 1998, cuando la Municipalidad de La Falda adquiere la propiedad en un remate judicial. Con el tiempo, el Edén fue declarado Monumento Histórico y, en 2007, se licita su recuperación a un empresario local.

Un halo de misterio

Pero más allá de los hechos históricos, lo que realmente ha hecho del Hotel Edén un lugar de culto son sus leyendas. La más famosa de ellas es la «Dama de Blanco». Se cuenta que el espíritu de una mujer, vestida con un largo vestido blanco, deambula por los pasillos y las habitaciones del hotel. Algunos la asocian con la hija de los fundadores, mientras que otros aseguran que se trata del fantasma de una de las tantas damas que se hospedaron allí en tiempos pasados.

Pero no todo es historia, hay múltiples testimonios de empleados y visitantes sobre sucesos paranormales. Se habla de ruidos inexplicables, puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven de lugar y la sensación de una presencia invisible. Incluso, en las noches de luna llena, algunos aseguran haber visto la silueta de un hombre en una de las ventanas del segundo piso. Se cree que este espectro podría ser el de un antiguo huésped que, atormentado por un amor no correspondido, se quitó la vida en el lugar.

Otra leyenda recurrente es la «mujer del espejo». Se dice que en una de las habitaciones del hotel, si uno se mira fijamente en el espejo en la oscuridad, puede ver la figura de una mujer con el rostro desfigurado. La leyenda cuenta que esta mujer fue víctima de un terrible accidente y que su espíritu quedó atrapado en el reflejo.

A pesar de los años de abandono y deterioro, el Hotel Edén ha logrado sobrevivir y renacer. Hoy en día, es un museo y un espacio cultural, donde los visitantes pueden recorrer sus salones, jardines y revivir el esplendor de una época pasada. Las visitas guiadas, tanto diurnas como nocturnas, atraen a miles de turistas cada año, no solo por su valor histórico, sino también por el anhelo de sentir en carne propia la magia y el misterio que envuelve a este emblemático lugar.