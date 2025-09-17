Las bastoneras de Villa Carlos Paz celebran 60 años de historia

Las Bastoneras del IESS de Villa Carlos Paz cumplen seis décadas de trayectoria, un recorrido que marcó la identidad cultural y educativa de la ciudad. Para celebrarlo, el próximo 25 de octubre en el Teatro Holiday, se realizará un evento abierto a toda la comunidad, donde se pondrá en escena la historia, la pasión y el talento que las caracterizan.

«Estamos con toda la emoción a flor de piel preparando este aniversario. Son sesenta años de historia que compartimos con generaciones enteras de alumnos, profesoras y familias que pasaron por el grupo»; contó Carina Colasanto, quien comenzó su participación en las bastoneras cuando era estudiante y desde hace una década ejerce como profesora.

Un legado pionero

Fundadas en 1965 en el IESS (Instituto de Enseñanza Secundaria), tuvieron el honor de ser el primer grupo de bastoneras del país. Desde entonces, han acompañado desfiles cívicos y militares, y en los últimos años han incorporado coreografías contemporáneas y espectáculos artísticos que enriquecen su propuesta.

«Vamos a presentar un show variado, con música de todos los estilos, pensado no solo para los desfiles, sino también para el escenario. Queremos mostrar todo lo que aprendimos en este camino»; agregó Carina.

Reencuentros y emoción

La fiesta de octubre será también un momento de reencuentro. Ex bastoneras, familias y las primeras profesoras y alumnas han sido convocadas para participar. Entre ellas, Silvina, la primera profesora, y Mercedes, la primera bastonera, que actualmente reside en Brasil y podría viajar para el aniversario.

«Tenemos un grupo de WhatsApp con ex bastoneras de distintas generaciones. Es muy lindo ver cómo seguimos unidas por esta pasión que nos marcó desde jóvenes»; compartió.

Por su parte, Yohana Laclau, empezó como bastonera a los nueve años y actualmente es profesora junto a Carina. «Hoy tengo 35 años, así que pasé gran parte de mi vida acá. Hoy tenemos 15 bastoneras y es importante que la gente sepa que pueden venir varones también y participar»; destacó en diálogo con EL DIARIO.

El evento está dirigido no solo a quienes formaron parte del grupo, sino también a toda la comunidad de Villa Carlos Paz. «Queremos que nos acompañen vecinos, exalumnos, familias y cualquier persona que sienta a las bastoneras como parte de la ciudad. Todos son bienvenidos»; remarcaron desde la organización. El festejo promete ser un homenaje a seis décadas de disciplina, arte y camaradería, reafirmando el vínculo profundo que mantienen con Carlos Paz y su gente.