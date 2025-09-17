Las fotos históricas de Villa Carlos Paz, por primera vez en color

La historia de Villa Carlos Paz vuelve a brillar en colores. Gracias a la inteligencia artificial, un conjunto de fotografías en blanco y negro tomadas entre las décadas de 1940, 1950 y 1960 recuperaron su fuerza original y nos permiten ver con otra mirada el crecimiento de la ciudad turística más importante de Córdoba.

Las imágenes muestran escenas entrañables: el Hotel Carena en sus días de esplendor, con visitantes que posaban en su entrada; el puente carretero recibiendo colectivos y bicicletas que cruzaban el río; y el lago San Roque lleno de bañistas en veranos que parecían eternos.

La inteligencia artificial también revivió momentos que marcaron la identidad local: los grupos de jóvenes en scooters frente al hotel, símbolo de modernidad y aventura; el Reloj Cucú recién inaugurado, con su estructura de madera y piedra destacándose bajo un cielo azul intenso; y hasta las estampas rurales de rebaños de ovejas en Villa del Lago, cuando la villa era todavía un punto intermedio entre lo campestre y lo urbano.

Estas postales, ahora colorizadas, no solo devuelven la memoria visual de una ciudad en construcción, sino que también invitan a un viaje sensible por el tiempo. La tecnología logra así lo que parecía imposible: que los recuerdos de varias generaciones vuelvan a latir en una paleta viva de tonos.

Hotel Carena, la actual municipalidad.

Centro de Carlos Paz.

Encuentro de motos en el Hotel Carena.

Centro de la ciudad con el Hotel Yolanda.

Playa Esmeralda

Puente Uruguay.

El mítico Reloj Cu Cú