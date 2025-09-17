Marcha Federal Universitaria: protestan en todo el país contra el veto presidencial

País. Este miércoles se realizará una nueva Marcha Federal en varias ciudades del país en rechazo a los vetos con los que el presidente Javier Milei deshizo el trabajo legislativo para proteger a sectores vulnerables de la población, como los jubilados o la salud pública pediátrica, o recomponer el financiamiento de las universidades nacionales, entre otros temas.

A la manifestación de jubilados que se volvió habitual todos los miércoles casi desde el inicio del mandato de Javier Milei se le suman agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales para la tercera Marcha Federal frente al Congreso de Buenos Aires.

Se espera que participen de la iniciativa miembros de partidos de la oposición además de la CGT, las dos CTA y movimientos sociales.

Las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente al Congreso, lo que permite suponer que el tránsito del centro de la Ciudad de Buenos Aires estará convulsionado durante la mañana.

Mientras tanto, adentro del recinto de Diputados se estará sesionando para tratar la posibilidad de que la Cámara baja rechace los vetos de Javier Milei como lo hizo para salvar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será promulgada por el Ejecutivo, según afirmó el lunes de esta semana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.



Participación de la CGT

"Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en la validez de las mismas", sostuvo la entidad acerca de la marcha de este miércoles.

Desde la CTA de los Trabajadores el diputado kirchnerista, Hugo Yasky, sostuvo: "Coincidimos y estamos juntos en la lucha, apoyando reclamos como el del Hospital Garrahan, que necesita recursos para seguir funcionando, y acompañando a los jubilados en defensa de sus derechos".



La marcha en Córdoba

Todas las unidades académicas del país se preparan para lo que será, este miércoles 17 de septiembre, la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública.

En el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), este lunes quedó definido el horario luego de la realización de la reunión entre el rector Jhon Boretto y representantes de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas.

La concentración será a partir de las 13 horas desde el Monumento de la Reforma

El inicio de la marcha será a las 14 horas

El acto central comenzará a las 15.30. Yrigoyen y Obispo Trejo.

La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).