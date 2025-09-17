Milei encabezará un acto este viernes en el Parque Sarmiento de Córdoba

Javier Milei anunció en sus redes sociales que este viernes encabezará un acto en el Parque Sarmiento, en Córdoba, tras su visita a la Bolsa de Comercio, donde estará presente en la celebración del aniversario 125 de la entidad, que comenzará a las 12.

Luego, a partir de las 18, presidirá un acto de campaña en el reconocido parque cordobés, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue el lema con el que anunció el acto el Presidente, acompañado de una foto donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer.

"Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio, y cerró con su clásico "Viva la libertad carajo! (sic)".