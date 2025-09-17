Plantaron árboles nativos en barrio Sol y Lago

Carlos Paz continúa ampliando sus espacios verdes con la plantación de especies nativas. La última intervención tuvo lugar en barrio Sol y Lago, donde se desarrolló la 16ª Jornada de Forestación del año.

La actividad contó con la participación de pasantes del Colegio Cristo Obrero y representantes del centro vecinal. En esta ocasión se incorporaron diez ejemplares cultivados en el vivero local: molles de beber, manzanos del campo y duraznos del campo.

Desde el área de Ambiente destacaron que estas acciones no solo embellecen el paisaje urbano, sino que también enriquecen la biodiversidad, mejoran la calidad del aire y generan más sombra y oxígeno para la comunidad.

Las autoridades invitaron a los vecinos a sumarse al cuidado de las forestaciones ya realizadas para garantizar su crecimiento y consolidar un entorno más saludable para toda la ciudad.