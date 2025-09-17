Primavera en Carlos Paz: ¿Cuándo, dónde y cómo serán los festejos?

Comenzó la cuenta regresiva para la celebración de los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz. El multitudinario evento se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del lago San Roque, y contará con una grilla con la participación de DesaKTa2, Los Caligaris, SER, Ecko y FMK.

El evento contará con entrada libre y gratuita y las actividades darán inicio a las 10 horas en el Skatepark con propuestas recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a las 14 hs. comenzarán los primeros números artísticos.

La programación suma la participación de La Banda de Grillo, Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday Cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da Miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

«Tratamos de tener una fiesta para todos los gustos con el concepto central sin alcohol y con la seguridad como eje del festejo. Queremos que la fiesta no sea solo de los jóvenes sino de toda la familia, gratuita y de gran calidad artística»; expresó Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes. «Queremos que sea un fin de semana completo de festejos por eso hemos trabajado en conjunto con el sector privado como las discos de la ciudad y con la Cámara de Turismo y la Asociación Hotelera en tal sentido»; añadió el funcionario.

En el marco de un fin de semana de color y alegría, se han sumado promociones y descuentos en hotelería y gastronomía.

Los festejos continuarán el día domingo 21 de septiembre para recibir a la mejor estación del año con actividades deportivas y recreativas en el espacio del Parque de Asistencia a cargo de profesores de la Dirección de Deportes que coordinarán distintas actividades, de 15:30 a 19 hs., a las que se sumarán clases de ritmos latinos y zumba.

Con el concepto de «Primavera Segura» el evento incluirá, un mega operativo de seguridad en el que intervienen más de 1500 personas entre fuerzas municipales, provinciales y otras. Se realizarán controles en los diferentes accesos a la ciudad, puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las características del evento.