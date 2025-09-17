Tanti refuerza su servicio eléctrico con nuevos postes y cables

La ciudad de Tanti inició un plan de renovación de postes y cables en distintos sectores, en el marco de una obra clave para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Desde el municipio destacaron que los trabajos son posibles gracias a las gestiones conjuntas con EPEC y que forman parte de un proceso de modernización que busca acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

El intendente subrayó que se trata de acciones que, aunque no siempre son visibles de inmediato, generan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos al ofrecer un suministro más confiable y seguro.

Los trabajos continuarán en los próximos días con el objetivo de alcanzar a distintos barrios y reforzar el sistema eléctrico de toda la ciudad.