Vecinos de Valle Hermoso aprendieron a manejar sus teléfonos

En la localidad de Valle Hermoso se llevó a cabo el Curso de Uso de Celulares para Adultos, una propuesta organizada en el espacio Punto Digital.

El encuentro estuvo orientado a brindar conocimientos básicos y prácticos sobre el manejo de teléfonos móviles, con el objetivo de facilitar la inclusión digital y ayudar a que más vecinos puedan incorporar la tecnología en sus actividades diarias.

La capacitación se enmarca en una serie de actividades pensadas para fortalecer las habilidades digitales de la comunidad y promover la participación de adultos mayores en entornos tecnológicos.