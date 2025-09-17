Vecinos de Valle Hermoso aprendieron a manejar sus teléfonos

Capacitación
Vecinos de Valle Hermoso aprendieron a manejar sus teléfonosLa iniciativa se desarrolló en Punto Digital y buscó acercar herramientas tecnológicas a los vecinos, promoviendo un mejor aprovechamiento de los dispositivos en la vida cotidiana.
En la localidad de Valle Hermoso se llevó a cabo el Curso de Uso de Celulares para Adultos, una propuesta organizada en el espacio Punto Digital.
El encuentro estuvo orientado a brindar conocimientos básicos y prácticos sobre el manejo de teléfonos móviles, con el objetivo de facilitar la inclusión digital y ayudar a que más vecinos puedan incorporar la tecnología en sus actividades diarias.
La capacitación se enmarca en una serie de actividades pensadas para fortalecer las habilidades digitales de la comunidad y promover la participación de adultos mayores en entornos tecnológicos.