Vuelven las lluvias y podría caer granizo en las sierras de Córdoba

Una jornada inestable con una alta posibilidad de lluvias se anticipa en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. La niebla se convirtió nuevamente en protagonista durante las primeras horas de la mañana y afectó principalmente a la zona de las Altas Cumbres, donde se solicitó a los conductores circular con extrema precaución.

El pronóstico anticipa para la tarde de hoy, el desarrollo de tormentas fuertes con ráfagas, granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Asimismo, se prevé una máxima de 24 grados en las zonas serranas.

Para mañana jueves 17 de septiembre, se espera una continuidad de las lluvias durante la mañana y cielo nublado durante la tarde. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 26 grados.

Hacia el fin de semana, el próximo viernes se anuncia una máxima de 30 grados antes del ingreso de un frente frío que se hará sentir con mayor fuerza durante los días sábado y domingo.