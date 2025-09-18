Baldassi estará en Carlos Paz con agenda cargada de encuentros

Héctor Baldassi visitará mañana Villa Carlos Paz, donde desarrollará una intensa agenda de actividades. Durante la mañana recorrerá la fábrica de indumentaria deportiva Marea y, más tarde, compartirá un encuentro en Villa Sport Bar.

La jornada continuará con una reunión junto a dirigentes del Club Atlético Carlos Paz, donde se abordarán temas vinculados a la realidad deportiva de la ciudad y proyectos de desarrollo.

En el marco de su paso por Punilla, Baldassi brindará una conferencia de prensa a las 11:30 en el Hotel Mirage, a la que se invita a los medios de comunicación y al público interesado.