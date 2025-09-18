Cómo se llamaba Villa Carlos Paz antes de llevar el nombre de su fundador

Antes de convertirse en una de las ciudades más importantes de Córdoba y el popular destino turístico que hoy conocemos, Villa Carlos Paz fue recibiendo distintos nombres a lo largo del tiempo. La villa, asentada a orillas del lago San Roque, fue conocida por los primeros pobladores de la región por denominaciones que reflejaban la geografía y las aspiraciones de sus fundadores.

Los primeros en habitar este territorio fueron los comechingones, quienes se referían a la zona como «Quisquisacate», una palabra que en su lengua originaria significaba «Unión de los Ríos». Este nombre hacía honor a la confluencia de los arroyos que desembocan en lo que hoy es el lago San Roque. Sin embargo, con la llegada de los españoles, la denominación aborigen fue quedando en desuso y actualmente se atribuye a un barrio de la capital cordobesa.

Más adelante, el paraje comenzó a ser conocido simplemente como «Los Puentes», en alusión a las múltiples estructuras que se construyeron para sortear los cursos de agua que cruzan el valle. Este nombre, más funcional y descriptivo, se mantuvo durante un período hasta que la visión de un hombre marcaría un nuevo rumbo para la localidad.

Posteriormente, recibió la denominación que tenía la hacienda de los Paz, conocida como Estancia Santa Leocadia.

El nombre actual de la villa es un homenaje a su fundador, el hacendado Carlos Nicandro Paz. Sin embargo, la historia pudo haber sido diferente. Los documentos históricos revelan que, en sus planes originales, Paz había proyectado nombrar a la localidad como «Pueblo San Carlos», como un homenaje a San Carlos Borromeo, patrono de su familia.

Finalmente, la historia tomó un giro inesperado y la villa no llevaría un nombre religioso, sino el apellido de su creador, consolidándose como Villa Carlos Paz. Este último nombre resonó con fuerza, y el resto, como se suele decir, es historia.