Cortes de luz en Córdoba: afectarán a dos ciudades de Punilla

La Empresa Provincial de Energía dio a conocer los cortes de luz que se registrarán durante este jueves 18 de septiembre en la Provincia de Córdoba y adelantó que se verán afectadas dos ciudades del Valle de Punilla.

Según informaron desde la prestataria, las interrupciones se deben a tareas de poda, mantenimiento, ampliación de la red y energización de una nueva estación transformadora.

Se anunció un corte de 8 a 11 horas que alcanzarán al barrio Parque Capital Sur de la ciudad de Córdoba (de forma parcial) y otro de 10 a 14 horas que afectará el barrio Villa Quisquizacate, también en forma parcial.

Por su parte, de 11 a 14 horas se encarará el mantenimiento de la Red Aérea y se cortará el suministro en el barrio Cerro La Rosilla de la ciudad de La Cumbre. Finalmente, de 13 a 16 horas, ocurrirá lo propio en los barrios Independencia, Los Quimbaletes, Villa Bautista, Santa Cecilia, La Josefina y Pueblo Nativo de Villa Giardino.