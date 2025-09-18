El municipio entregó 35 escrituras sociales a familias del barrio Colinas

El municipio de Villa Carlos Paz entregó este jueves 35 escrituras sociales a familias del barrio Colinas, en el marco de un programa integral que ya lleva casi 150 beneficiarios en distintos puntos de la ciudad.

La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo Distrito Oeste y contó con la presencia de autoridades municipales como Soledad Zacarías, secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana; Alejandra Roldán, presidenta del Concejo de Representantes; y Carlos Viotti, director de Educación y Desarrollo Social.

Los funcionarios destacaron el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Escribanía del Gobierno de la Provincia para garantizar el derecho a la vivienda digna. “Siempre es un momento muy especial acompañar a los vecinos en este camino. Detrás de cada una de estas escrituras hay un proyecto de vida, los sueños y toda una vida de trabajo de las familias”, expresó Roldán con emoción.

Las escrituras no solo brindan seguridad jurídica sobre las propiedades, sino que también representan un paso fundamental hacia el mejoramiento de las viviendas y del propio barrio.

Colinas, el sector más grande y poblado de Villa Carlos Paz con casi 20.000 habitantes, es un ejemplo de crecimiento sostenido. Allí se concentran Centros Infantiles Municipales, escuelas de todos los niveles, el Centro de Día del Instituto Mariette Lydis, el Polideportivo Distrito Oeste y un Centro de Salud Municipal modelo.