Insólito: Un concejal libertario propuso declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro

Un concejal libertario de Río Cuarto presentó un insólito proyecto para declarar el 11 de septiembre como Día del Maestro, una fecha que está establecida desde 1945 en el calendario nacional.

El hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales, hubo burlas y múltiples reacciones por la propuesta que hizo Mario Lamberghini, quien representa al Partido Libertario.

El texto que se dio a conocer y que había tomado estado legislativo en el Concejo Deliberante, establecía que Domingo Faustino Sarmiento merecía ser reconocido «como figura ilustre» y establecía actividades educativas y culturales en su memoria cada 11 de septiembre. Algo que había sido instituido en 1945, cuando un decreto del entonces presidente de facto Edelmiro Farrell oficializó el homenaje tras la Conferencia de Ministros de Educación de 1943 en Panamá.

Fueron muchos los usuarios que cuestionaron la falta de información histórica del concejal y remarcaron la redundancia del proyecto.