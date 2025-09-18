Jerónimo Luis de Cabrera: El fundador rebelde que dio vida a Córdoba

La historia de la fundación de Córdoba de la Nueva Andalucía no es un simple relato de conquista, sino una épica de rebeldía y sacrificio protagonizada por el español Jerónimo Luis de Cabrera. Nacido en Sevilla, este militar y explorador llegó a América con la ambición de dejar una marca en el nuevo continente, un deseo que lo llevaría a desobedecer las órdenes directas de la Corona y, finalmente, a la muerte.

Cabrera inició su carrera militar a una edad temprana y viajó a América, donde sirvió a la Corona española en el Virreinato del Perú. Se distinguió por su participación en la fundación de la ciudad de Ica en 1563 y por ocupar varios cargos, entre ellos el de corregidor. Su experiencia y reputación lo llevaron a ser considerado un hombre de confianza, lo que le valió el nombramiento como gobernador del Tucumán en 1571.

El virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, le dio una misión clara: fundar un pueblo de españoles en el valle de Salta, con el objetivo de asegurar una ruta de entrada y salida entre el Virreinato y el sur. Sin embargo, Cabrera tenía un plan diferente. En lugar de seguir la orden, se adentró más al sur, guiado por la visión de establecer una ciudad que sirviera como un punto estratégico para una salida al Océano Atlántico, rompiendo así la dependencia del Virreinato.

El 6 de julio de 1573, a orillas del río Suquía, Cabrera llevó a cabo el acto fundacional. Bautizó a la nueva ciudad como Córdoba de la Nueva Andalucía, en honor a la tierra natal de su esposa, Catalina Dorantes de Trejo. Con esta acción, Cabrera no solo fundó una de las ciudades más importantes de la actual Argentina, sino que también firmó su propia sentencia. Su acto de rebeldía, motivado por su propia visión geopolítica, fue considerado una grave afrenta a la autoridad del rey.

La desobediencia de Cabrera no pasó desapercibida. Su sucesor, Gonzalo de Abreu y Figueroa, asumió la gobernación en 1574 con la orden de castigar al fundador. Cabrera fue arrestado, despojado de sus bienes y sometido a un juicio por los cargos de usurpación y traición al rey.

A pesar de la defensa de su familia, la condena fue implacable. Jerónimo Luis de Cabrera fue ejecutado por garrote en Santiago del Estero el 17 de agosto de 1574.

Tras su ejecución, su esposa, Luisa Martel de los Ríos, se dedicó a luchar para limpiar su nombre y recuperar los bienes que la Corona les había confiscado. Su labor merece un capítulo aparte en la historia de la conquista, ya que antes de contraer matrimonio con él, había estado casada con el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, con quien tuvo dos hijas.

La muerte de Jerónimo Luis de Cabrera, considerada por muchos como un castigo desproporcionado, selló el trágico final de un hombre que se atrevió a desafiar el poder de la Corona en pos de su propia visión de la conquista. Hoy en día, su legado se erige en las calles y plazas de la ciudad que fundó, un recordatorio de que la historia de Córdoba nació de un acto de audaz rebeldía.