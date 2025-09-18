Los trabajadores del PAMI iniciaron un plan de lucha y habrá paro en Córdoba

Los trabajadores del PAMI iniciaron un plan de lucha y habrá paro en la Provincia de Córdoba. La Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) anunció una medida de fuerza que dará inicio a las 11 horas y afectará la atención desde este jueves 18 de septiembre.

De esta forma, no se atenderán trámites vinculados al sistema interconectado en las oficinas locales.

La medida se enmarca en un plan de lucha nacional, luego que el gobierno nacional rechazara la apertura de las paritarias.

Pero además, se busca dar a conocer el deterioro en las prestaciones, situación que denuncian los trabajadores y que afecta directamente a los afiliados de la obra social.