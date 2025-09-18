Neblinas y lluvias: así estará el tiempo durante los próximos días

Villa Carlos Paz. Según informó el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba, hoy habrá neblinas y bancos de niebla en gran parte de la provincia. La situación puede ocasionar una reducción considerable en la visibilidad, con alta probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores circular con máxima precaución, especialmente en rutas serranas, donde las condiciones de niebla suelen intensificarse.

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer cómo continuará el tiempo en Villa Carlos Paz durante los próximos días:

Jueves: mínima de 13°C y máxima de 25°C, con probabilidad de lloviznas.

Viernes: mínima de 14°C y máxima de 33°C, la jornada más calurosa de la semana.

Sábado: mínima de 14°C y máxima de 30°C, con leve descenso respecto al viernes.

Domingo: fuerte baja de temperatura, con mínima de 8°C y máxima de 18°C.

De esta manera, el fin de semana largo mostrará un cambio marcado en las condiciones climáticas, pasando de un viernes veraniego a un domingo con ambiente fresco.