Pusieron en adopción a un bebé abandonado que nació por subrogación de vientre

La justicia de Córdoba promueve la adopción de un bebé que fue abandonado luego de haber sido concebido por la técnica de subrogación de vientre y abandonado al poco tiempo de nacer. Según pudo conocerse, la gestante no tenía intención ni posibilidades económicas de cuidarlo, mientras que la mujer que había promovido la técnica (una ciudadana francesa) también desistió de su voluntad procreacional.

El caso generó un fuerte debate sobre los límites éticos y legales de la gestación por sustitución.

El pequeño nació prematuro (con nueve semanas) y debió permanecer internado varios días en un sanatorio local debido a problemas respiratorios y otras complicaciones vinculadas con su estado de salud.

Fue entonces que la mujer que había promovido su gestación, tomó la decisión de desistir de su voluntad procreacional y rechazó establecer vínculo con el bebé. Según se supo, lo comunicó a través de una carta enviada a la gestante por medio de su abogada en Argentina. A su vez, la mujer que llevó adelante el embarazo también expresó que no tenía ni intención ni posibilidades económicas de criarlo, aunque manifestó su deseo de que el niño pudiera ser adoptado por una familia.

El bebé entregado a una familia de acogimiento apenas recibió el alta médica y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que solicitó a la justicia que se lo declarara en adoptabilidad para garantizarle un hogar definitivo.