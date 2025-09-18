Qué calles se cortarán por la Fiesta de la Primavera 2025

La Municipalidad de Villa Carlos Paz ultima detalles para lo que será la gran celebración de los 30 años de la Fiesta de la Primavera, un evento multitudinario que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en la costanera del lago San Roque. Se conoció el mapa de las calles que estarán cerradas al tránsito vehicular por el evento.

Según pudo conocerse, se establecerán cortes en Avenida Arturo U. Illia y Gobernador Peña, Avenida Arturo U. Illia y Gobernador Roca, Gobernador Roca y Jerónimo Luis de Cabrera, Gobernador Álvarez y Jerónimo Luis de Cabrera, Gobernador Álvarez y Gobernador Olmos, Gobernador Ortíz y Herrera y Gobernador Olmos, Gobernador Ortíz y Herrera, Jerónimo Luis de Cabrera y Avenida Arturo U. Illia, Gobernador Garzón y J.M Gutiérrez, Avenida Arturo U. Illia y Gobernador Garzón, Avenida Arturo U. Illia y Medrano, Medrano y Ruperto Pérez, Medrano y Agustín Delgado, Avenida Bach y Nahuel Huapi, Comechingones y Suquía y Nahuel Huapi y Suquía.

Asimismo, se estableció que el corredor sanitario está previsto en el trazado compuesto por Avenida Vélez Sarsfield, Gobernador Roca y Arturo U. Illía y en Avenida Arturo U. Illía y Medrano.