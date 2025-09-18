Sierras de Córdoba

¿Qué pasará con la tormenta?: El clima en Carlos Paz y el sur de Punilla

Para este jueves 18 de septiembre, se anuncia una jornada inestable con posibles lluvias.
Sociedad
jueves, 18 de septiembre de 2025 · 10:12

La inestabilidad se extendería durante las próximas horas en las sierras de Córdoba y se anticipan lluvias aisladas y una máxima de 23 grados durante este jueves 18 de septiembre. Las condiciones podrían mejorar hacia el fin de semana en la previa de la llegada de la primavera y hay zonas donde se mantiene vigente el Alerta Amarillo.

En Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, se esperan vientos apenas regulares llegando del noreste.

Para el viernes 19, no se descartan precipitaciones en zonas de montaña como las Altas Cumbres y registros que irán en ascenso. El sábado 20 será el día de mayor calor, con una máxima que podría rondar los 30º y la presencia del sol. 

Durante todo el fin de semana, se prevén fuertes vientos del sur y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Clima Villa Carlos Paz tormenta Primavera

