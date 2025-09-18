¿Qué perfumes usan los jugadores de La Scaloneta y cuánto salen?

El fervor por «La Scaloneta» tras la conquista de la Copa del Mundo no se limita únicamente a su fútbol. Los hinchas quieren saberlo todo sobre sus ídolos: desde sus cábalas hasta sus gustos más personales. Una de las preguntas más recurrentes, y a la vez más difíciles de responder, es: ¿a qué huelen los campeones?

El mundo de las fragancias de los futbolistas es un terreno de rumores y especulaciones, ya que se trata de una elección muy personal que rara vez es confirmada públicamente. Sin embargo, el olfato agudo de los fanáticos y la prensa del corazón ha logrado descifrar algunas de las preferencias aromáticas que acompañan a las figuras de la selección.

Lionel Messi: Si hay un aroma que genera curiosidad, es el de Lionel Messi. Aunque el capitán de la selección es conocido por su bajo perfil, los rumores sobre sus preferencias olfativas han circulado durante años. Se dice que el crack rosarino es amante del Allure Homme Sport de Chanel (que tiene un valor que va desde los $170.000 a los $300.000), pero también se especula que uno de sus favoritos podría ser Bvlgari Aqva Pour Homme (se consigue desde los $300.000 hasta $500.000), una fragancia fresca y acuática. Otros señalan a Dolce & Gabbana Light Blue (con un costo de entre $150.000 y $180.000) como su posible elección, una fragancia cítrica y moderna.

Lautaro Martínez: el referente de ataque del Inter de Milán ha sido asociado en algunas publicaciones con Armani Acqua di Giò Profumo (con un valor de alrededor de $200.000). Este perfume, intenso y de gran personalidad, parece encajar con el estilo aguerrido y elegante del delantero.

Rodrigo de Paul: Fiel a su estilo y siempre a la vanguardia, «el motorcito» utiliza un perfume exclusivo que deja una estela particular. Se trata del Tom Ford Tobacco y Vanille, una fragancia intensa que oscila entre los $800.000 y $1.000.000 y combina vainilla con clavos de olor y especias..

Leandro Paredes: El volante de Boca Juniors utiliza Montale Paris Aoud Safran, una fragancia exclusiva que se destaca por su sofisticación y su elevado costo (oscila entre $400.000 y $500.000).

Cuti Romero: El defensor surgido de Belgrano es amante de la línea Bvlgari, aunque no tiene un preferido.

Aunque la mayoría de los jugadores mantienen sus elecciones de fragancia en privado, lo que queda claro es que, más allá de la marca, el perfume de la selección es una mezcla de talento, pasión y, sobre todo, el inconfundible aroma a victoria que dejaron en cada uno de sus partidos.