Tras el grave accidente, evalúan operar a Thiago Medina

Buenos Aires. Thiago Medina sigue luchando por su vida. El exparticipante de Gran Hermano está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes por la noche, cuando protagonizó un grave accidente en moto. Desde entonces, toda la información en torno a su salud se conoció a partir de comunicados oficiales del nosocomio, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y con algunas precisiones que divulgó su entorno.

El miércoles a las 13 horas se conoció un nuevo parte oficial luego de más de 24 horas de silencio. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva".

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.