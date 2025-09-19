A 30 años, Carlos Paz rindió homenaje a los pioneros de la Primavera

En el marco del 30º aniversario de la Fiesta de la Primavera, el Gobierno de la Ciudad de Villa Carlos Paz realizó este viernes un reconocimiento a los pioneros que dieron origen al evento en 1995 y a quienes lo mantuvieron vivo con el paso de los años.

El acto tuvo lugar en el Palacio Municipal, con la presencia del intendente Esteban Avilés, quien destacó el papel de la comunidad en la construcción de una celebración que trascendió el plano local para convertirse en una de las fiestas juveniles más importantes del país.

Entre los homenajeados estuvieron Miguel Neder, Hermes Bertorello, Pablo Sittoni, Mario Testi, Ricardo Petry, Carlos De Bianchetti, Juan Carlos Costa, Alfredo Brunazzi, Guillermo Abratte, Mario Pereira, Abelardo Fonseca, Gabriela Tessio, Iván Riofrío, Federico Riofrío, Nahuel Fernández, Adolfo Fernández, Eduardo Giordano, Gustavo “Ruso” Vogel, Hernán “Hormiga” Escalante, Martín Guerrina, Darío Groupenmajer, Mario Zanoni, Gustavo Bolognani, Pablo Cava, Luis Varela y Luis Julián, entre otros periodistas, locutores, animadores, empresarios y vecinos que hicieron posible la continuidad del festejo.

La ceremonia fue un reconocimiento a tres décadas de trabajo colectivo en torno a un evento que cada septiembre proyecta a Villa Carlos Paz a nivel nacional, convocando a miles de jóvenes en la tradicional celebración de la llegada de la primavera.