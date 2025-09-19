Alerta meteorológica por tormentas y ráfagas de viento en toda la provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de Córdoba emitió un aviso por la llegada de un frente frío que provocará inestabilidad en gran parte del territorio provincial. Según se informó, entre el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre se prevé la formación de tormentas y precipitaciones, algunas de carácter fuerte y acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

El fenómeno climático también estará asociado a intensas ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 75 y 100 km/h, con mayor intensidad durante la jornada del sábado.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y acatar las indicaciones de la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Guardias Locales.

De acuerdo al pronóstico oficial, el evento se extendería hasta las últimas horas del sábado y primeras de la mañana del domingo 21.