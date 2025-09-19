Bajó la tasa de interés de los plazos fijos: ¿cuánto pagan los bancos?

En medio de la tensión cambiaria que vive el país, los bancos disminuyeron la tasa de interés por los plazos fijos y cambió el rendimiento de los depósitos a treinta días. ¿Cuánto paga cada banco y qué diferencia hay con las billeteras virtuales?

La comparación muestra una fuerte dispersión entre bancos públicos y privados, lo que impacta de manera directa en el bolsillo de los ahorristas. Y a eso se suma la competencia de las billeteras virtuales, que si bien suelen rendir menos.

Lo cierto es que el contexto no ayuda y la diferencia de rendimientos puede representar hasta casi $1.000 más en apenas un mes por cada $100.000 invertidos, según la entidad elegida.

Cuánto rinde en cada banco (inversión de $100.000 a 30 días)

Bancor – 46% TNA ? $103.833

Hipotecario – 43,5% TNA ? $103.625

Banco Nación – 43% TNA ? $103.583

ICBC – 42,3% TNA ? $103.525

Macro – 40,5% TNA ? $103.375

Credicoop – 39% TNA ? $103.250

Santander – 38% TNA ? $103.167

BBVA – 38% TNA ? $103.167

Galicia – 37% TNA ? $103.083

Provincia de Buenos Aires – 37% TNA ? $103.083

Banco Ciudad – 35% TNA ? $102.917

Billeteras virtuales (rendimiento promedio)

Naranja X – 43% TNA ? $103.583

Prex Argentina – 41,84% TNA ? $103.487

Ualá – 40% TNA ? $103.333

Claro – 38,7% TNA ? $103.225

Mercado Pago – 35,7% TNA ? $102.975