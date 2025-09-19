Tensión cambiaria
Bajó la tasa de interés de los plazos fijos: ¿cuánto pagan los bancos?La comparación muestra una fuerte dispersión entre las entidades públicas y privadas.
En medio de la tensión cambiaria que vive el país, los bancos disminuyeron la tasa de interés por los plazos fijos y cambió el rendimiento de los depósitos a treinta días. ¿Cuánto paga cada banco y qué diferencia hay con las billeteras virtuales?
La comparación muestra una fuerte dispersión entre bancos públicos y privados, lo que impacta de manera directa en el bolsillo de los ahorristas. Y a eso se suma la competencia de las billeteras virtuales, que si bien suelen rendir menos.
Lo cierto es que el contexto no ayuda y la diferencia de rendimientos puede representar hasta casi $1.000 más en apenas un mes por cada $100.000 invertidos, según la entidad elegida.
Cuánto rinde en cada banco (inversión de $100.000 a 30 días)
Bancor – 46% TNA ? $103.833
Hipotecario – 43,5% TNA ? $103.625
Banco Nación – 43% TNA ? $103.583
ICBC – 42,3% TNA ? $103.525
Macro – 40,5% TNA ? $103.375
Credicoop – 39% TNA ? $103.250
Santander – 38% TNA ? $103.167
BBVA – 38% TNA ? $103.167
Galicia – 37% TNA ? $103.083
Provincia de Buenos Aires – 37% TNA ? $103.083
Banco Ciudad – 35% TNA ? $102.917
Billeteras virtuales (rendimiento promedio)
Naranja X – 43% TNA ? $103.583
Prex Argentina – 41,84% TNA ? $103.487
Ualá – 40% TNA ? $103.333
Claro – 38,7% TNA ? $103.225
Mercado Pago – 35,7% TNA ? $102.975