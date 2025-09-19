Carlos Paz: Hoteles ofrecen promociones por la Fiesta de la Primavera

Un fin de semana de festejos
Carlos Paz: Hoteles ofrecen promociones por la Fiesta de la PrimaveraHabrá importantes descuentos que van desde el 15 al 40% en algunos establecimientos.
En el marco de los festejos por los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, el sector hotelero lanzó promociones exclusivas para que los jóvenes y sus familias puedan disfrutar un fin de semana en la ciudad.
Algunos establecimientos optaron por ofrecer un late check-out sin cargo y otras alternativas adecuadas al evento (previsto para el sábado 20 y domingo 21 de septiembre). La idea principal es que puedan disfrutar tranquilamente de las actividades deportivas y recreativas propuestas y que los jóvenes puedan descansar antes de regresar a sus hogares.
También se ofrecen importantes descuentos que van desde el 15 al 40% en algunos casos.
Entre los hoteles que se sumaron a la propuesta, se encuentran El Cid (www.hotelcid.com.ar/ WhatsApp 3541385000. Dirección: Yrigoyen 250), Cabañas La Aldea (www.laaldeacomplejo.com.ar/ laaldea.carlospaz/ WhatsApp: 3572528166. Dirección Gobernador Álvarez 195), Hotel Víctor (Teléfono: 3541-421439. Página web o ig @victorhotelvcp o www.victorhotel.com.ar, Dirección: José Ingenieros 128), Nova Hotel Boutique (Teléfono: 3541243868. Instagram: Novahotel.boutique. Dirección: El Redentor 160), Hotel: Lihuel (Teléfono: 3541-622520. www lihuelhotel.com.ar. Dirección: Juan B Justo esquina Las Heras) y Mirador de las Sierras (Teléfono: 3541-432503. www.hotelmscarlospaz.com. Dirección: Intendente García 673).