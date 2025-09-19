Cosquín abrió un taller de escritura creativa para jóvenes de 15 a 18 años

La Municipalidad de Cosquín lanzó una nueva propuesta cultural destinada a los adolescentes de la ciudad: un Taller de Escritura Creativa orientado a jóvenes de 15 a 18 años.

La actividad comenzará el jueves 18 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la Oficina de Juventud, ubicada en Presidente Perón 618.

El espacio, impulsado bajo el lema “Jeta Brava Cosquín”, busca que los participantes puedan descubrir su voz literaria, trabajar en nuevas formas de expresión y compartir historias propias en un ámbito de acompañamiento y creatividad.

Desde el área municipal invitaron a los interesados a sumarse y remarcaron que para más información pueden comunicarse al correo [email protected].

Con esta propuesta, la ciudad refuerza sus iniciativas culturales orientadas a impulsar la participación juvenil y el desarrollo artístico.