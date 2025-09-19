Cuesta Blanca intensifica controles en la Playa de los Hippies

En primer término, se llevó a cabo un operativo conjunto en la Playa de los Hippies, con la participación de la Policía de Córdoba, el DUAR, guardambientes y personal comunal. La intervención tuvo carácter preventivo y buscó reforzar la prohibición de acampar, encender fuego, arrojar residuos o dañar la naturaleza en ese sector de gran concurrencia turística.

Por otra parte, la presidenta comunal Ana Gaitán recibió a los funcionarios del Ministerio de Ambiente de Córdoba, Ignacio Lumelo y Maxi Pereyra, con quienes dialogó sobre la necesidad de optimizar el tratamiento de residuos en la localidad. La reunión se enfocó en generar estrategias conjuntas para fortalecer la gestión ambiental y reducir el impacto de los desechos en la comunidad.

Finalmente, desde la comuna se dispusieron medidas relacionadas con el uso de asadores en espacios públicos, a fin de ordenar las actividades recreativas y evitar daños en sectores naturales. Estas acciones buscan garantizar la convivencia de los visitantes con la preservación del entorno.

Con estas iniciativas, la comuna busca consolidar una agenda integral de protección ambiental y ordenamiento comunitario, articulando controles en áreas sensibles, gestiones con la provincia y medidas concretas en espacios de uso común.