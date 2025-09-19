De 31° a 18° grados: fuerte cambio de clima en Carlos Paz este fin de semana

Villa Carlos Paz vivió este viernes una jornada de pleno calor, con temperaturas que alcanzaron los 31 grados, en una tarde que anticipó un clima casi veraniego en pleno septiembre. Sin embargo, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional indica que las condiciones cambiarán en las próximas horas.

Para el sábado se anticipan tormentas aisladas durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y los 30 grados. El viento soplará desde el sur con ráfagas que podrían superar los 50 km/h por la noche.

El descenso más marcado se dará el domingo, cuando la mínima bajará a 8°C y la máxima apenas alcanzará los 18°C. El cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias.

El inicio de la próxima semana continuará fresco: para el lunes se esperan 5°C de mínima y 23°C de máxima, mientras que hacia mediados de semana las temperaturas se mantendrán estables, con máximas entre 23 y 25 grados.

De esta manera, el clima en la ciudad y la región pasará de un viernes con calor intenso a un fin de semana inestable y con sensación otoñal, marcando un fuerte contraste en apenas 48 horas.