El Fantasio: El balneario más famoso de Carlos Paz que perdura en el tiempo

El balneario El Fantasio, ubicado sobre las aguas del río San Antonio, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Villa Carlos Paz. Con una historia que se remonta a sus primeros años de desarrollo turístico, este lugar ha evolucionado de un punto de encuentro para la juventud en la década de 1970 a un destino familiar y popular.

Conocido por sus arenas amplias y las «ollitas» naturales que invitan a nadar, El Fantasio ganó gran popularidad durante los años, atrayendo a jóvenes de todo el país que buscaban diversión y descanso a orillas del río. Su ubicación estratégica, a solo 15 minutos a pie del centro de la ciudad, siempre fue un factor clave para su éxito.

A lo largo de los años, el balneario se ha adaptado para recibir a un público más diverso y familiar. Actualmente, cuenta con instalaciones como servicios de sanitarios y parrillas, además de servicio de guardavidas para garantizar la seguridad de los visitantes. Una de sus características más pintorescas es un vado que, cuando el río crece, crea una pequeña cascada, añadiendo un encanto natural único al paisaje.

Se trata de un punto de referencia para turistas y locales, que encuentran en sus aguas y sus orillas un escape perfecto para disfrutar del verano cordobés, manteniendo viva la esencia que lo convirtió en el balneario más famoso de Carlos Paz.