El rugido de las Harley Davidson en el centro: motores en marcha

La ciudad de Villa Carlos Paz albergará este fin de semana la octava edición del Encuentro de Motos Harley Davidson, que se desarrollará desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre con la participación de 150 rodados provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Esta mañana, las espectaculares motos se concentraron en el centro carlospacense y concentraron todas las miradas.

Se desarrollarán una serie de actividades como almuerzos, exhibiciones, paseos y cenas.

Esta tarde, desde las 17:30 hs. está prevista una exhibición en 9 de Julio entre Alem y Lisandro de la Torre con la presentación de un Festival de Rock con entrada libre y gratuita.