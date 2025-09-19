Estafas con ventas de autos: clausuran tres concesionarias en Córdoba

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, llevó adelante un operativo que culminó con la clausura de tres concesionarias en la ciudad de Córdoba. Las firmas afectadas son Go Max Concesionaria (Octavio Pinto 2882), Genoa Conssesion (Libertad 60) y Sigma Motors (con sedes en Av. Colón 533 y Sucre 511).

La medida respondió a múltiples denuncias de consumidores que señalaron presuntas maniobras fraudulentas en la comercialización de automóviles y motocicletas, tanto nuevos como usados. Según los testimonios, los clientes firmaban contratos bajo la modalidad “a sola firma”, pero nunca recibían la entrega de los rodados ni la devolución del dinero en caso de desistir de la operación.

Durante los procedimientos se secuestró documentación y material electrónico de interés para la causa. El operativo fue dispuesto por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y contó con la colaboración del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba y del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba.

La clausura preventiva se adoptó en el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N.º 10.247, por infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N.º 24.240. Las irregularidades detectadas incluyeron cláusulas abusivas en los contratos, omisiones en la información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de productos.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica recordaron la importancia de que los consumidores se informen previamente sobre las condiciones contractuales y antecedentes de las concesionarias antes de realizar operaciones de compra o venta de vehículos.

La medida busca prevenir nuevas situaciones de incumplimiento, fraude o vulneración de derechos.