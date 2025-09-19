Lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Primavera de Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz celebrará los 30 años de la Fiesta de la Primavera en la costanera del lago San Roque. Todo lo que tenés que saber sobre el multitudinario evento que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre en el Parque de Asistencia del Rally Mundial y que contará con la participación de Los Caligaris, DesaKTa2, Ecko y FMK, entre otros.

Las actividades se iniciarán desde las 10 hs. en el Skatepark con propuestas recreativas y deportivas para los jóvenes, mientras que a las 14 hs. comenzarán los primeros números artísticos en el escenario central. Además, funcionará otro escenario con deportes alternativos, bandas locales y una competencia de freestyle.

Desde las primeras horas de la tarde, desde las 14 a 18 horas, se presentarán los grupos Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday Cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da Miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong

En tanto, desde las 18 horas hasta la una de la madrugada, saldrán a escena La Banda de Grillo, SER, FMK, Ecko, Desakta2 y el gran cierre estará a cargo de Los Caligaris.

En el Escenario Skatepark, a las 10 horas se vivirá una nueva edición del certamen «Superarte 2025 y una jam de BMX, rollers y skate. En tanto, a las 19:30 hs. se llevará adelante una Competencia Nacional de Freestyle.

En el marco de un fin de semana de color y alegría, los festejos continuarán el día domingo 21 de septiembre para recibir a la mejor estación del año con actividades deportivas y recreativas en el espacio del Parque de Asistencia a cargo de profesores de la Dirección de Deportes que coordinarán distintas actividades, de 15:30 a 19 hs.

Un gran operativo de seguridad

Un importante operativo de seguridad se desplegará para el evento y sumará la participación de más de 1500 personas. Asimismo, se realizarán controles en los diferentes accesos a la ciudad, puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las características del evento. Habrá veda para el expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde las 00 hs. del sábado 20 de septiembre hasta las 00 hs. del domingo 21 de septiembre en toda la ciudad, extendiéndose hasta las 02:00 hs. en el sector aledaño al Parque de Asistencia. La restricción incluye comercios, restaurantes, bares, confiterías, supermercados, boliches y otros y se instalará una unidad de atención médica móvil en el predio con profesionales médicos y aparatología necesaria preparada por cualquier contingencia y un corredor sanitario habilitado hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Pensando en los jóvenes que asistirán al evento, nuevamente habrá una terminal alternativa para todo el transporte (colectivos, mini buses y combis) que trasladen a los mismos a la fiesta, dejándolos a metros del evento (costanera y Nahuel Huapi), minimizando la congestión vehicular habitual y la posibilidad de que haya accidentes de tránsito.

Durante toda la jornada, se ofrecerán diferentes alternativas gastronómicas con puestos y Food Trucks y a precios accesibles.

Cortes de calle por la Primavera 2025

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer los cortes de calles que se llevarán adelante por la Fiesta de la Primavera durante día sábado 20 de septiembre, desde las 8:00 hs y hasta la finalización del evento. Se verá afectada el tránsito vehicular en Avenida Arturo Illia y Gobernador Peña; Jerónimo Luis de Cabrera y Gobernador Roca, Jerónimo Luis de Cabrera y Ortiz Herrera, Gobernador Garzón y Gutiérrez, Gobernador Álvarez y Gobernador Olmos, Gobernador Garzón y Avenida Arturo Illia, Avenida Arturo Illia y Medrano, Gobernador Olmos y Gobernador Álvarez, Gobernador Álvarez y Jerónimo Luis de Cabrera, Comechingones y Suquía y Medrano (entre Avenida Arturo Illia y Avenida. San Martín).

Asimismo se informa que los cortes afectan el recorrido del transporte urbano de pasajeros para el sábado 20. La Línea L2 durante toda la jornada, tanto de ida como de vuelta, circulará por Av. San Martín sin ingresar al barrio Santa Rita.

Se solicita a los vecinos respetar las indicaciones de seguridad y circular con precaución.