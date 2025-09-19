El presidente Javier Milei cerró su visita a Córdoba con un acto en el Parque Sarmiento, en el marco de su campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre. La jornada incluyó previamente una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba y una escala en el Hotel Quinto Centenario.

“Hola Córdoba, aquí el León, rugió el León en la Docta”, fueron las palabras con las que Milei abrió su discurso, adaptando la letra de su tema insignia de Panic Show. Tras la bienvenida, el mandatario destacó su afinidad con la provincia: “Quiero que sepan que para mí siempre es una alegría enorme venir a Córdoba. Es una provincia que me ha llenado siempre de alegría. Sabemos que para el año que viene, a mitad de año, la inflación solo será un mal recuerdo”, afirmó, ante la ovación de los militantes libertarios.

Durante su discurso, Milei hizo referencias personales y políticas. Entre bromas, mencionó que su perro Conan es cordobés y remarcó que “en la capital provincial inicia el camino para el 26 de octubre de 2025”, en alusión a las elecciones legislativas.

El jefe de Estado también cuestionó a la oposición: “Desde febrero y marzo, en el Congreso no paran de torpedearnos. Y como si eso fuera poco recurren a operetas, a mentiras, a calumnias, a difamaciones, pero yo tengo claro que los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta”, sostuvo.

Milei se refirió además al escándalo por los audios de Karina Milei y de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Ahora los kukas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y de inteligencia artificial mientras que ellos tienen una triple condenada por afanar la guita de Vialidad Nacional”, afirmó.

En otro tramo, el presidente llamó a sus militantes a mantenerse firmes frente a las críticas de la oposición: “No se dejen llevar por mentiras del partido del Estado, del Congreso. Pretenden violentar cada política que hemos llevado a cabo. La única propuesta que tienen es romper el modelo liberal. Si el modelo liberal funciona, ellos van a estar desempleados, porque no sirven para nada”.

Milei estuvo acompañado por el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, Gonzalo Roca, y por el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni. También integraron la comitiva oficial la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la legisladora Lilia Lemoine.

El acto concluyó con un llamado a la movilización de la militancia de cara a las elecciones de octubre, reafirmando la estrategia de campaña del oficialismo y el protagonismo de Córdoba como eje clave en la campaña electoral.