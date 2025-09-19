Multitudinaria noche Harley en Carlos Paz: motos, rock y turistas en el centro

El pleno centro de Carlos Paz se transformó esta noche en una auténtica fiesta del mundo motor. Cientos de motociclistas y miles de turistas se agolparon en las calles para vivir el 8º Encuentro Harley-Davidson, un evento que combinó exhibiciones, rock en vivo y un clima de camaradería.

Desde la tarde, la tradicional caravana de Harleys desfiló por calle 9 de Julio entre Alem y Lisandro de la Torre, captando la atención de vecinos y visitantes que se acercaron a presenciar el rugido inconfundible de los motores.

El festival continuó con la presentación de bandas de rock que hicieron vibrar al público en un escenario a cielo abierto, mientras las motos lucían bajo las luces del centro. La postal fue la de una ciudad encendida, con turistas que llegaron desde distintos puntos del país y de países vecinos.

El encuentro, que se extenderá durante todo el fin de semana con paseos, cenas temáticas y entrega de premios, ratifica a Carlos Paz como un punto de referencia para el motociclismo y la cultura Harley en Sudamérica.