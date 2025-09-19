Por primera vez, el dólar oficial se vende a más de $1500

El dólar oficial no detiene su escalada y se vende a más de $1500 por primera vez. La tensión cambiaria se apodera de la Argentina a partir de la desconfianza que generó la política económica del gobierno de Javier Milei y superó el techo de la banda de flotación.

La divisa norteamericana arrancó la última ronda de la semana con una suba de $20 y cotiza a $1515 en el Banco Nación, lo que representa un incremento del 1,34% respecto al cierre del jueves pasado.

Por su parte, el dólar blue por el momento se mantiene estable en $1510 para la venta, el mismo valor con el que había cerrado la jornada anterior, aunque en niveles récord desde 2024. La escalada del tipo de cambio se da tras los reveses legislativos sufridos por el gobierno nacional en el Congreso, que alimentaron la incertidumbre en los mercados.

Los bonos argentinos se desplomaron un 5% y el Riesgo País saltó 198 puntos, alcanzando los 1444, el nivel más alto desde septiembre de 2024.